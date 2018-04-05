В Ноябрьске маленькая девочка может остаться инвалидом в результате ДТП

В региональном управлении ГИБДД рассказали о подробностях аварии, произошедшей в Ноябрьске поздним вечером в среду, 4 апреля.

Как сообщал «Красный Север», около одиннадцати часов на улице Ленина Audi вылетела на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с Hyundai . При ударе пострадали не справившийся с управлением водитель немецкого авто и его пассажир, оба были госпитализированы. В салоне второй иномарки, где находилось семейство из трех человек, уцелел лишь один.

— Шестилетняя девочка, которую перевозили на заднем сиденье без детского удерживающего устройства, была доставлена в больницу с тяжелейшими травмами. Ребенку может грозить инвалидность. Женщина, ехавшая на переднем пассажирском сиденье, была пристегнута и пострадала не столь серьезно, ей назначено амбулаторное лечение. Водитель остался цел, — говорит инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по ЯНАО Максим Собянин. Собеседник подчеркивает: с начала года в регионе были травмированы девять детей-пассажиров, и в четырех случаях их перевозили с нарушением правил.

Кроме того, во вторник, 3 апреля еще один ребенок попал под колеса в Новом Уренгое. Горожанин, ехавший по двору, не успел остановить авто, когда из-за припаркованной машины выбежал восьмилетний мальчик.

— При всем этом буквально на днях на Ямале завершилась окружная профилактическая акция «Внимание — дети!». Практика показывает, что силами Госавтоинспекции переломить ситуацию и свести к минимуму количество ДТП с участием детей очень сложно. Мы призываем всех участников дорожного движения сохранять максимальную бдительность при проезде пешеходных переходов и движении в жилых зонах, и уделять особое внимание соблюдению требований безопасности, перевозя детей, — комментирует Максим Собянин.

По информации управления, с начала года в авариях на ямальских дорогах погибли 11 человек и пострадали 144, в том числе 20 детей и подростков.