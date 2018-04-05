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Разрушение льда началось на Верхней Волге
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Разрушение льда началось на Верхней Волге 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На Верхней Волге, в том числе в районе подмосковной Дубны, начал вскрываться лед, подъем уровня воды также зафиксировали на Москве-реке, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«За прошедшие сутки развитие весенних процессов с разрушением ледяного покрова и подъемом уровня воды на 0,1-0,4 метра отмечалось на Верхней Волге выше Рыбинского водохранилища, Тверце, Корожечне, Мологе (Тверская область), Ламе, Дубне (Московская область), а также в верхнем и среднем течении Оки», — говорится в сообщении.
Продолжался подъем уровня воды на 0,2-1 метр на малых реках бассейна Оки — Кроме, Зуше, Упе, Москве-реке, Нерской, Проне, Мокше, Цне, Колокше и других.
Как уточняется в сообщении, продолжается выход воды на пойму на реке Нерской у подмосковного Куровского в Ликино-Дулеве.
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