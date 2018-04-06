Уровень воды поднялся почти на метр на Верхней Волге

Из-за разрушения льда на Верхней Волге, в том числе в районе подмосковной Дубны, уровень воды поднялся почти на 1 метр, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Продолжалось развитие весеннего половодья с ростом уровня воды 0,2-0,6 метра на Верхней Волге (Тверская область), Ламе, Дубне (Московская область), в верхнем и среднем течении Оки и на реках ее бассейна (Клязьма, Мокша, Пахра, Жиздра, Цна, Москва-река, Крома, Цон, Оптуха, Искона, Пахра и другие)», — говорится в сообщении.

Кроме того, сохраняется разлив по пойме на реке Нерской у подмосковного Куровского в Ликино-Дулеве.