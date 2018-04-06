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Уровень воды поднялся почти на метр на Верхней Волге
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Уровень воды поднялся почти на метр на Верхней Волге 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Из-за разрушения льда на Верхней Волге, в том числе в районе подмосковной Дубны, уровень воды поднялся почти на 1 метр, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Продолжалось развитие весеннего половодья с ростом уровня воды 0,2-0,6 метра на Верхней Волге (Тверская область), Ламе, Дубне (Московская область), в верхнем и среднем течении Оки и на реках ее бассейна (Клязьма, Мокша, Пахра, Жиздра, Цна, Москва-река, Крома, Цон, Оптуха, Искона, Пахра и другие)», — говорится в сообщении.
Кроме того, сохраняется разлив по пойме на реке Нерской у подмосковного Куровского в Ликино-Дулеве.
Ранее начальник Главного управления МЧС России по региону Сергей Полетыкин сообщил, что более 46 тысяч человек и свыше 8 тысяч единиц техники готовы обеспечивать безопасность жителей в Подмосковье в период поводка.
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