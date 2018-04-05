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В Подмосковье двухлетнего ребенка насмерть задавил телевизор
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В Подмосковье двухлетнего ребенка насмерть задавил телевизор 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Двухлетняя девочка погибла в подмосковных Мытищах из-за упавшего на нее телевизора — это уже третий подобный случай в области в этом году, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
Тело двухлетней девочки с травмами и кровоподтеками нашли в квартире по месту жительства в среду.
"Установлено, что на девочку с тумбы упал телевизор. От полученных травм она скончалась на месте. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти и иных обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала Врадий.
Она напомнила, что это уже не первый случай с начала года. Так, 6 февраля в Наро-Фоминском районе двухлетняя девочка опрокинула тумбу, и стоящий на ней телевизор придавил ее. Девочка скончалась в больнице. А 20 февраля в одной из квартир города Ногинска годовалый мальчик опрокинул на себя телевизор. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.
Следователи призывают родителей во избежание повторения подобных трагедий выбирать надежные крепления для телевизоров.
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