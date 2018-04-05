Движение на семи федеральных трассах ограничивают дорожные работы

Дорожные работы, связанные с ограничением движения, ведутся 5 апреля на федеральных трассах в Ленинградской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 40-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно), подсыпка полосы сопряжения.

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 46-53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно); — км 133-148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, замена сигнальных столбиков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д; — км 174-175 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения.

А-181 «Выборг –Светогорск»:

— км 2-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт сопряжения.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д; — км 0-25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия; — км 25-9 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

-км 14-19 ограничение скорости движения в сторону области левая сторона с 08:00 до 20:00, очистка СВЭ.

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

— км 94-96 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.