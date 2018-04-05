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Движение на семи федеральных трассах ограничивают дорожные работы
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Движение на семи федеральных трассах ограничивают дорожные работы 

Ivyborg.ru 1 час назад
Дорожные работы, связанные с ограничением движения, ведутся 5 апреля на федеральных трассах в Ленинградской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
— км 40-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно), подсыпка полосы сопряжения.
Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:
— км 46-53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно); — км 133-148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, замена сигнальных столбиков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:
— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д; — км 174-175 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения.
А-181 «Выборг –Светогорск»:
— км 2-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт сопряжения.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д; — км 0-25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия; — км 25-9 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:
-км 14-19 ограничение скорости движения в сторону области левая сторона с 08:00 до 20:00, очистка СВЭ.
М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
— км 94-96 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.
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