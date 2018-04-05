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Неопытная автомобилистка протаранила трактор в Автозаводском районе
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Неопытная автомобилистка протаранила трактор в Автозаводском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Неопытная 20-летняя автомобилистка со стажем всего один год устроила аварию в Автозаводском районе вчера, 4 апреля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП случилось на проспекте Молодежный около 9.00. Женщина на «Мазде» не справилась с управлением и протаранила трактор «Беларусь». Автомобилистка получила многочисленные ушибы. В центральной районной больнице № 13 врачи оказали ей необходимую помощь.
Напомним, двое детей пострадали в авариях на дорогах Балахны.
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