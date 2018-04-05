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В Майкопе проверили безопасность железнодорожных переездов
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В Майкопе проверили безопасность железнодорожных переездов 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В столице Адыгеи прошёл рейд по проверке оборудования железнодорожных переездов, расположенных на территории города. Объектами проверки стали 20 переездов, 11 из которых оборудованы регулируемыми устройствами.
Проверку осуществляла специальная комиссия, в состав которой вошли не только сотрудники городской ГИБДД, но и представители Белореченской дистанции пути и отдела городской инфраструктуры администрации Майкопа.
Члены комиссии проверили техническое состояние всех автоматизированных устройств, а также состояние дорожного покрытия на переездах. Особое внимание специалисты уделили хорошей видимости полотна с места водителя автомобиля. Существенных нарушений выявлено не было.
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