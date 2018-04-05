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Соцсети: на вокзале Пермь-II трактор попал под поезд
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Соцсети: на вокзале Пермь-II трактор попал под поезд 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Трактор попал под поезд на вокзале Пермь-II, сообщили очевидцы в социальной сети.
Они разместили фотографию, на которой машина стоит на трамвайных путях перед локомотивом. Также очевидцы утверждают, что мог пострадать водитель трактора.
В линейном отделении МВД России на транспорте подтвердили, что случай действительно был. По предварительной информации, трактор чистил перрон он снега и выехал на пути перед локомотивом. О пострадавшем пока неизвестно. Сейчас на месте работает сотрудник Уральского следственного управления на транспорте СКР.
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