Соцсети: на вокзале Пермь-II трактор попал под поезд

Трактор попал под поезд на вокзале Пермь-II, сообщили очевидцы в социальной сети.

Они разместили фотографию, на которой машина стоит на трамвайных путях перед локомотивом. Также очевидцы утверждают, что мог пострадать водитель трактора.