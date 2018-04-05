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Следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки, на которую упал телевизор
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Следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки, на которую упал телевизор 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
От полученных травм ребенок скончался на месте.
В четверг, 4 апреля, стало известно, что следователи выясняют обстоятельства гибели девочки в Мытищах, на которую с тумбы упал телевизор.
Тело ребенка с травмами и кровоподтеками было обнаружено в квартире.
— Установлено, что на девочку с тумбы упал телевизор. От полученных травм она скончалась на месте. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти и иных обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Подмосковью.
Уточняется, что процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
В пресс-службе также отметили, что это не первый подобный случай с начала 2018 года. Так, 6 февраля в Наро-Фоминском районе двухлетняя девочка опрокинула тумбу, и стоящий на ней телевизор придавил ее. Ребенок скончался в больнице. Такая же ситуация произошла в Ногинске с годовалым ребенком.
— В этой связи Главное следственное управление СК России по Московской области обращается ко всем взрослым, в семьях которых есть маленькие дети, с убедительной просьбой во избежание повторения подобных трагедий телевизоры следует размещать не на тумбах, а вешать на стену, — заявили в СК РФ.
Отмечается, что такое крепление даст гарантию того, что дети не смогут добраться до прибора. Если возможность повесить телевизор на стену отсутствует, рекомендуется закрепить его специальными кронштейнами.
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