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Для жителей Выборга запустят на Пасху дополнительные автобусы до кладбища
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Для жителей Выборга запустят на Пасху дополнительные автобусы до кладбища 

Ivyborg.ru 1 час назад
Для жителей Выборга 7 и 8 апреля будут курсировать дополнительные автобусы до Северного кладбища (Кангас) и кладбища в поселке Верхне-Черкасово. Расписание движение дополнительных автобусов на 7 и 8 апреля: МАРШРУТ № 8А  улица Спичечная — Ленинградское шоссе — улица Вокзальная — улица Железнодорожная — улица Кривоносова — Северное кладбище (Кангас)
От улицы Спичечной
От Северного кладбища
08-00  08-35  09-10  09-45  10-20  10-55  11-30  12-05  12-40  13-15  13-50  14-25  15-00  15-35  Расписание движение дополнительных автобусов только на 8 апреля:
МАРШРУТ № 127А
Ленинградский проспект — улица Вокзальная — Ленинградское шоссе — улица Приморская — улица Спичечная (напротив магазина «Техношок») — кладбище (поселок Верхне-Черкасово)
От автовокзала
От кладбища (поселок Верхне-Черкасово)
08-30  09-10  10-15  10-55  11-35  12-15  12-50  13-15  14-00  14-40
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