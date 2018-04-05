Для жителей Выборга запустят на Пасху дополнительные автобусы до кладбища

Для жителей Выборга 7 и 8 апреля будут курсировать дополнительные автобусы до Северного кладбища (Кангас) и кладбища в поселке Верхне-Черкасово. Расписание движение дополнительных автобусов на 7 и 8 апреля: МАРШРУТ № 8А улица Спичечная — Ленинградское шоссе — улица Вокзальная — улица Железнодорожная — улица Кривоносова — Северное кладбище (Кангас)

От улицы Спичечной

От Северного кладбища

08-00 08-35 09-10 09-45 10-20 10-55 11-30 12-05 12-40 13-15 13-50 14-25 15-00 15-35 Расписание движение дополнительных автобусов только на 8 апреля:

МАРШРУТ № 127А

Ленинградский проспект — улица Вокзальная — Ленинградское шоссе — улица Приморская — улица Спичечная (напротив магазина «Техношок») — кладбище (поселок Верхне-Черкасово)

От автовокзала

От кладбища (поселок Верхне-Черкасово)

08-30 09-10 10-15 10-55 11-35 12-15 12-50 13-15 14-00 14-40