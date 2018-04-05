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Волгоград попал в список городов, где удобно обслуживать автомобиль
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Волгоград попал в список городов, где удобно обслуживать автомобиль 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
2ГИС и «Автостат» определили города, в которых водителям удобно обслуживать свои машины.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в компании 2ГИС «Восток-Запад», специалисты подсчитали, сколько автосервисов приходится на 10 000 машин в городах-миллионниках, учитывая самые основные — шиномонтажные мастерские и мойки, СТО, заправки. По каждому виду сервиса был составлен рейтинг. Чем больше организаций на 10 000 машин, тем выше позиция города по выбору мест, где можно обслужить авто. В лидерах оказались — Пермь, Новосибирск, Челябинск, Красноярск и Омск. Меньше всего баллов получили Санкт-Петербург и Москва, несмотря на то, что там самые крупные автопарки. Среди 15 городов в рейтинге по удобству обслуживания машины Волгоград оказался на девятом месте. По количеству легковых авто лидирует Москва, где зарегистрировано более 3,7 миллиона машин. В Петербурге — около 1,7 миллиона. На третьем — Екатеринбург, на четвёртом — Новосибирск, на пятом — Самара. Волгоград занял 14 строчку рейтинга — 259,4 тысячи машин. Замыкает список Пермь, где около 250 тысяч автомобилей.
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