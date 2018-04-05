В Петербурге мужчина повредил чужой автомобиль и выстрелил в голову водителю

Как передает корреспондент «Невских новостей», сегодня в полицию обратился местный житель и рассказал, что его автомобилю перегородил проезд агрессивно настроенный мужчина.

После этого буйный мужчина подбежал к автомобилю выстрелил в водителя из газового пистолета и оторвал дворники у машины. Позже стрелявший был задержан.

В ходе обыска задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили газовый пистолет, оружие и патроны.

Ранее в Шушарах Пушкинского района водитель легкового автомобиля выстрелил в лицо водителю маршрутного такси. Между двумя водителями разгорелся конфликт, в ходе которого водитель иномарки ворвался в маршрутку и произвел стрельбу из газового пистолета в лицо водителю маршрутки.