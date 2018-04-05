Пьяный водитель на «Ладе» врезался в припаркованную «Волгу» в Ваче

Пьяный 58-летний водитель с 39-летним стажем пострадал в ДТП, которое случилось в рабочем поселке Вача вчера, 4 апреля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась в 5.40 на улице Новая Линия. Нетрезвый мужчина на « Ладе » не справился с управлением и врезался в автомобиль «Волга», припаркованный около одного из домов. С многочисленными ушибами водитель доставлен в больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь.

Напомним, неопытная автомобилистка протаранила трактор в Автозаводском районе.