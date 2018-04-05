В Узбекистане восемь человек погибли в аварии

В Джизакской области в центральном Узбекистане погибли восемь человек в результате ДТП, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным пресс-службы ведомства, 4 апреля на 49-м километре дороги «Джизак — Гагарин» на территории Пахтакорского района совершили столкновение два автомобиля Chevrolet

"В результате столкновения автомобили загорелись. Все восемь человек, которые находились в двух машинах, погибли на месте происшествия", — заявили в пресс-службе.

В данный момент устанавливаются причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сгорел автобус, в котором находились 52 гражданина Узбекистана. Виновником пожара в транспортном средстве была названа паяльная лампа.