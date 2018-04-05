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В Узбекистане восемь человек погибли в аварии
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В Узбекистане восемь человек погибли в аварии 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
В Джизакской области в центральном Узбекистане погибли восемь человек в результате ДТП, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
По данным пресс-службы ведомства, 4 апреля на 49-м километре дороги «Джизак — Гагарин» на территории Пахтакорского района совершили столкновение два автомобиля Chevrolet.
"В результате столкновения автомобили загорелись. Все восемь человек, которые находились в двух машинах, погибли на месте происшествия", — заявили в пресс-службе.
В данный момент устанавливаются причины аварии.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сгорел автобус, в котором находились 52 гражданина Узбекистана. Виновником пожара в транспортном средстве была названа паяльная лампа.
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