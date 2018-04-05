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Деньги из ямы: дорожники оплатят ремонт автомобиля после ДТП на дублере Сибирского тракта
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Деньги из ямы: дорожники оплатят ремонт автомобиля после ДТП на дублере Сибирского тракта 

e1.ru 51 минуту назад
Фото: e1.ru
Жительница Екатеринбурга Ирина взыскала с дорожников затраты на ремонт своего автомобиля после ДТП на дублере Сибирского тракта. Но судиться автомобилистке пришлось долго, поскольку сразу установить ответственного за колею на дороге, из-за которой Ирина и попала в аварию, не удалось.
Как рассказали в областном суде, это ДТП произошло в ноябре 2016 года. Ирина за рулем Hyundai потеряла управление и столкнулась с попутной машиной. Сотрудники ГИБДД зафиксировали все нюансы ДТП в протоколе. Эксперты оценили стоимость ремонта легковушки в 388 338 рублей, расходы на оценку ущерба составили еще 6 тысяч рублей.
Женщина обратилась в Верх-Исетский районный суд с просьбой взыскать с АО «Свердловскавтодор» и ФКУ «Уралуправтодор» ущерб, оплатить работу эксперта и расходы на представителя в суде.
Представители обеих организаций не согласились с иском и стали доказывать свою невиновность. Так, представитель АО «Свердловскавтодор» говорил, что глубина колеи, в которую попал автомобиль, была более 10 сантиметров. А это значит, что дороге нужен был капитальный ремонт, за который по условиям госконтракта организация не отвечает.
В ФКУ «Уралуправтодор» также не хотели нести ответственность за колею, указывая, что обязанность по содержанию этого участка дороги, в том числе и по устранению колейности, возложена на АО «Свердловскавтодор». Оба ответчика отмечали в суде, что сама Ирина ехала с превышением скорости.
Районный суд признал, что Свердловскавтодор должен выплатить автомобилистке ущерб в размере 194 169 рублей, расходы по оплате услуг эксперта — 3 тысячи рублей, расходы по оплате услуг представителя в суде — 10 тысяч рублей.
Свердловскавтодор это решение обжаловал. Областной суд признал, что надлежащим ответчиком по делу является все-таки ФКУ «Уралуправтодор», с которого нужно взыскивать деньги.
— Решением суда апелляционной инстанции в пользу Ирины с ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Урал“» взыскан ущерб в размере 194 169 рублей, расходы по оплате услуг эксперта — 3 тысячи рублей, расходы по оплате услуг представителя в суде — 10 тысяч рублей. В удовлетворении исковых требований к АО «Свердловскавтодор» о взыскании ущерба, причиненного в ДТП, было отказано. Решение вступило в законную силу, — рассказали в областном суде.
Ранее мы писали, как житель Екатеринбурга взыскал с мэрии 163 тысячи рублей за колею на дороге. Автомобиль Kia Rio он повредил в конце января 2016 года на улице Онуфриева. А до этого женщина отсудила 250 тысяч рублей за колею на проезжей части на Вторчермете.
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