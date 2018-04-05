На городские маршруты Самары введут 26 дополнительных автобусов

До 10 апреля в областной столице увеличится количество общественного транспорта. Об этом стало известно на встрече жителей Куйбышевского района с мэром Еленой Лапушкиной

Горожане пожаловались, что автобусы ходят редко и водители не соблюдают интервал движения.

— Ситуация с пассажирским транспортом в настоящее время действительно оставляет желать лучшего. Мы долго обсуждали возможные способы решения вопроса и нашли максимально выгодное для всех — передать транспорт в аренду частному предприятию сроком на пять лет, — рассказала Елена Лапушкина.

Со слов сити-менеджера, инвестор сохранит систему льготного проезда, в том числе для школьников и студентов. В автопарке появится 26 новых автобусов, и в дальнейшем их количество будет увеличиваться.

Имущество муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» передали ООО «Самараавтогаз». Организация будет заниматься не только перевозками, но и ремонтом и обслуживанием общественного транспорта.

«Самараавтогаз» уже закупила 30 белорусских автобусов МАЗ. Всего компания планирует приобрести 100 транспортных средств для перевозки пассажиров.