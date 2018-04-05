Из реки в Выборгском районе вытащили «Рено Дастер» и погибшего петербуржца

В Выборгском районе Ленинградской области водолазам удалось поднять из воды иномарку, а также найти тело одного из двух пропавших жителей Курортного района Санкт-Петербурга.

Вечером 4 апреля в месте впадения реки Верхняя в Большое Симагинского озера в Выборгском районе Ленобласти водолазы вытащили белый автомобиль " Рено Дастер", а также тело мужчины.

Погибший был опознан родственниками. Им оказался 42-летний житель города Зеленогорска. 1 апреля он уехал из дома вместе со своим знакомым-сверстником. Поиски второго пропавшего продолжаются, сообщают 47news

Работы по подъему «Рено Дастер» начались 3 апреля. Автомобиль был погружен на 6 метров и находился в 30 километрах от берега.