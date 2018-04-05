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В Нижневартовске судят водителя, сбившего ребенка
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В Нижневартовске судят водителя, сбившего ребенка 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Нижневартовске в суд передано уголовное дело в отношении, сбившего ребенка на пешеходном переходе.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе окружной прокуратуры, местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
«Обвиняемый, управляя автомобилем, проезжал по улице Ленина города Нижневартовска с превышением скорости и допустил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ребёнку причинен тяжкий вред здоровью», — отмечают в ведомстве.
Фото Евгения Поторочина
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