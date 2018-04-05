В Нижневартовске судят водителя, сбившего ребенка

В Нижневартовске в суд передано уголовное дело в отношении, сбившего ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе окружной прокуратуры, местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

«Обвиняемый, управляя автомобилем, проезжал по улице Ленина города Нижневартовска с превышением скорости и допустил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ребёнку причинен тяжкий вред здоровью», — отмечают в ведомстве.