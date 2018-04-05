Видео: Смельчак насильно включил заднюю на жигулях на ходу

Каждый водитель хоть раз да задумывался, что произойдет с автомобилем, если на ходу включить заднюю передачу. Но вряд ли кто-то доходил до эксперимента. А вот ребята из YouTube решили провести эксперимент. В качестве подопытного были выбраны старенькие Жигули.

Как ни странно, но машина сломалась не сразу: первые несколько раз авто честно переключалось на заднюю передачу, несмотря на душераздирающий скрежет шестеренок, после чего даже сдавало назад. Но в какой-то момент машина ожидаемо сломалась.