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Видео: Смельчак насильно включил заднюю на жигулях на ходу
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Видео: Смельчак насильно включил заднюю на жигулях на ходу 

Quto.ru 35 минут назад
Фото: Quto.ru
Каждый водитель хоть раз да задумывался, что произойдет с автомобилем, если на ходу включить заднюю передачу. Но вряд ли кто-то доходил до эксперимента. А вот ребята из YouTube решили провести эксперимент. В качестве подопытного были выбраны старенькие Жигули.
Как ни странно, но машина сломалась не сразу: первые несколько раз авто честно переключалось на заднюю передачу, несмотря на душераздирающий скрежет шестеренок, после чего даже сдавало назад. Но в какой-то момент машина ожидаемо сломалась.
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