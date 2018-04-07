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Ярославские гаишники объявили в розыск водителя, который сбил пешехода и уехал
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Ярославские гаишники объявили в розыск водителя, который сбил пешехода и уехал 

76.ru 42 минуты назад
Фото: 76.ru
Ярославские гаишники ищут водителя, который покинул место ДТП.
6 апреля около 23.00 на улице Труфанова в районе дома 30 корпус 3 неизвестный водитель сбил 18-летнего юношу. Молодой человек получил серьёзные травмы и попал в больницу. К сожалению, запомнить номера машины, которая его сбила, он не успел.
— Предположительно, пешехода сбил «Рено» белого цвета. Очевидцев ДТП просим позвонить по телефону 30-10-10, — пояснили в УГИБДД по Ярославской области.
Вчера на Резинотехнике маршрутка также сбила пешехода. К сожалению, насмерть.
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