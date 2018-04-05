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В Тольятти Datsun ON-DO врезался в столб, пострадала пассажирка иномарки
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В Тольятти Datsun ON-DO врезался в столб, пострадала пассажирка иномарки 

АиФ-Самара 29 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 4 апреля, в 13:00, в Тольятти, 78-летний мужчина, управлявший автомобилем Datsun ON-DO, следуя по Лесопарковому шоссе в направлении улицы Спортивной, по предварительной информации полицейских, напротив дома № 42 не справился с рулевым управлением и врезался в контактную опору, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате дорожной аварии 79-летняя пассажирка Datsun ON-DO получила травмы рук и ноги. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.
По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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