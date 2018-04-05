В Тольятти Datsun ON-DO врезался в столб, пострадала пассажирка иномарки

В среду, 4 апреля, в 13:00, в Тольятти, 78-летний мужчина, управлявший автомобилем Datsun ON-DO, следуя по Лесопарковому шоссе в направлении улицы Спортивной, по предварительной информации полицейских, напротив дома № 42 не справился с рулевым управлением и врезался в контактную опору, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

В результате дорожной аварии 79-летняя пассажирка Datsun ON-DO получила травмы рук и ноги. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.