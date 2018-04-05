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Автобус сбил 17-летнюю девушку в Советском районе
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Автобус сбил 17-летнюю девушку в Советском районе 

Vgoroden.ru 26 минут назад
Фото: В городе N
17-летняя девушка пострадала под колесами автобуса на улице Бекетова в Советском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась вчера, 4 апреля, около 7.40. По предварительным данным, девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и угодила под колеса автобуса, следующего по маршруту № 72. За рулем находился 42-летний водитель с 23-летним стажем.
Пострадавшая доставлена в больницу № 39. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ее.
Напомним, двое детей пострадали под колесами автомобилей в Балахне.
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