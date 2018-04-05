Грядущей ночью Высокий мост разведут

В связи с этим сквозное движение на этом участке будет закрыто с 23 часов до 5 утра.

Водителей просят планировать свой маршрут с учетом данной информации. Подобное ограничение будет действовать и в ночь на пятницу, сообщается на сайте мэрии.