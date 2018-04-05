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Грядущей ночью Высокий мост разведут
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Грядущей ночью Высокий мост разведут 

Вести Калининград 25 минут назад
Фото: Вести Калининград
В связи с этим сквозное движение на этом участке будет закрыто с 23 часов до 5 утра.
Водителей просят планировать свой маршрут с учетом данной информации. Подобное ограничение будет действовать и в ночь на пятницу, сообщается на сайте мэрии.
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