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Грядущей ночью Высокий мост разведут
Вести Калининград
25 минут назад
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Вести Калининград
Комментарии
В связи с этим сквозное движение на этом участке будет закрыто с 23 часов до 5 утра.
Водителей просят планировать свой маршрут с учетом данной информации. Подобное ограничение будет действовать и в ночь на пятницу, сообщается на сайте мэрии.
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