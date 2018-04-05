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Дерущиеся пьяные мужчины рухнули на рельсы метро перед прибытием поезда: видео
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Дерущиеся пьяные мужчины рухнули на рельсы метро перед прибытием поезда: видео 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Другие пассажиры едва успели оттащить их с путей буквально за секунду до столкновения с поездом.
Пара пьяных дерущихся мужчин упала на рельсы прямо перед приближающимся поездом на станции Green Park метрополитена Лондона. Об этом сообщает местный портал Unilad.
По данным издания, мужчины действительно пребывали в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как следует из видео, они упали на рельсы, зацепившись друг с другом в драке, в то время, когда поезд уже прибывал на станцию.
Другие пассажиры успели оттащить дерущихся с рельсов буквально за секунду до столкновения. В итоге пострадал только предмет одежды, который потерял один их пьяных мужчин во время падения на рельсы.
Примечательно, что чудом спасенные от верной смерти англичане попытались невозмутимо забраться в прибывший поезд, словно ничего не произошло. Однако машинист не двинулся с места до прибытия полиции.
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