За сутки 65 пензенских водителей проигнорировали пешеходов на «зебре»

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход», которое проходило на территории Пензы и области накануне, 4 апреля.

Цель рейдов, ставших для региона традиционными, — профилактика и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств при проезде пешеходных переходов, а также повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны всех участников дорожного движения.

«В период проведения мероприятий к административной ответственности привлечено 65 водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам. За прошедшие сутки дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов не зарегистрировано», — сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники управления просят жителей региона быть предельно внимательными у пешеходных переходов. Так, водителям не стоит забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги убедиться, что их пропускают.

Водителей, не пропустивших пешеходов на «зебре», ждет административный штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.