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Пассажирку ВАЗ зажало в салоне после столкновения с иномаркой в Челябинске
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Пассажирку ВАЗ зажало в салоне после столкновения с иномаркой в Челябинске 

АиФ 11 минут назад
Фото: АиФ
Пассажирка ВАЗ-2110 оказалась зажата в салоне после столкновения с иномаркой в центре Челябинска, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщал очевидец происшествия.
Авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной произошла днём 5 апреля. На месте работали сотрудники МЧС и медики. Пострадавшую госпитализировали. По словам очевидцев, водитель отечественного автомобиля также получил травму руки. Обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Напомним, ранее в Челябинске в столкновении четырёх автомобилей пострадали два человека.
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