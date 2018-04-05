Пассажирку ВАЗ зажало в салоне после столкновения с иномаркой в Челябинске

Пассажирка ВАЗ-2110 оказалась зажата в салоне после столкновения с иномаркой в центре Челябинска, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщал очевидец происшествия.

Авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной произошла днём 5 апреля. На месте работали сотрудники МЧС и медики. Пострадавшую госпитализировали. По словам очевидцев, водитель отечественного автомобиля также получил травму руки. Обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД

Напомним, ранее в Челябинске в столкновении четырёх автомобилей пострадали два человека.