В Кирове пьяный «бесправник» на «ВАЗе» въехал в «Газель»

Ночью 4 апреля на улице Московской столкнулись « ВАЗ » и «Газель».

ДТП произошло в 4:20 напротив дома №205. По предварительным данным УГИБДД УМВД России по Кировской области, 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением и въехал в стоящую на обочине «Газель». От удара травмы получил водитель легкового автомобиля. Госпитализация ему не потребовалась.

Автоинспекторы добавили, что водитель «ВАЗа» находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами.

На данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области