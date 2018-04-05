В Кирове пьяный «бесправник» на «ВАЗе» въехал в «Газель» 

Ночью 4 апреля на улице Московской столкнулись «ВАЗ» и «Газель».
ДТП произошло в 4:20 напротив дома №205. По предварительным данным УГИБДД УМВД России по Кировской области, 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением и въехал в стоящую на обочине «Газель». От удара травмы получил водитель легкового автомобиля. Госпитализация ему не потребовалась.
Автоинспекторы добавили, что водитель «ВАЗа» находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами.
На данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области