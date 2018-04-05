Чистил снег и попал под поезд: в Перми водителя трактора госпитализировали после ДТП на вокзале

На железнодорожных путях станции Пермь-II водитель трактора попал под грузовой поезд. Мужчина получил многочисленные травмы. По данным транспортной полиции, в больницу его отправили в бессознательном состоянии.

ЧП произошло на втором пути станции Пермь-II сегодня, 5 апреля, в 11:30. Очевидцы в соцсетях рассказали, что водитель трактора сильно пострадал. До аварии он ездил по тротуару.

— Водитель трактора чистил пути от снега и, по предварительной информации, перепутал скорости, — рассказали 59.ru в пресс-службе транспортной полиции. — Грузовой поезд не смог снизить скорость и в итоге наехал на трактор.

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