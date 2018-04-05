Житель Беломорска оштрафован на 200 тысяч рублей за езду в пьяном виде

Также нарушитель лишился права управления транспортными средствами на 2 года.

Тридцативосьмилетний житель Беломорска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщает прокуратура Карелии.

В декабре 2017 года водитель, уже в административном порядке лишенный права управления автомобилем за пьяную езду, находился в гостях и распивал спиртные напитки.

Ранним утром он возвращался домой на своем автомобиле, но по пути был остановлен нарядом ДПС . Проверка показала наличие в выдыхаемом водителем воздухе концентрацию алкоголя, в 10 раз превышающую норму.

В итоге мировой судья по Лоухскому району назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.