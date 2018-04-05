Таксиста избили и украли его машину на юге Москвы

Неизвестный избил водителя такси в Москве и отобрал у него автомобиль, позже подозреваемый был задержан в подмосковных Мытищах, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 4 апреля в 00:02 на службу «02» от водителя такси поступило сообщение о грабеже по адресу: 32 километр МКАД (внутренняя сторона).

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный, находившийся в качестве пассажира в автомобиле, нанес водителю побои, открыто похитил у него данную машину, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Водитель с ушибленной раной височной области слева, переломом хрящей части носа, ушибленной ссадиной шеи обратился в медучреждение и после оказания помощи был отпущен. Материальный ущерб составил около 700 тысяч рублей.

«В городском округе Мытищи сотрудниками полиции была остановлена указанная машина под управлением неработающего, который изобличен в совершении данного преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело», — добавил представитель пресс-службы.