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Смерть на М7
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Смерть на М7 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано в Вязниках» соцсети «Вконтакте»
Второй день подряд в Вязниковском районе случаются ДТП со смертельным исходом. Об одной такой аварии на трассе Никологоры — Симонцево мы сообщали вчера, а сегодня всего в нескольких километрах от этого места опять произошла страшная авария.
На 290-ом километре трассы М7 «Волга» в 5.40 утра возле поворота на Никологоры внедорожник врезался в фуру. Видимо, водитель уснул за рулем. Из салона достать его тело удалось только спасателям МЧС. Водитель погиб на месте.
Пресс-служба МЧС сообщает, что в ликвидации последствий аварии участвовало 14 человек и 5 единиц техники. В социальных сетях водители называют поворот на Никологоры одним из самых аварийных мест в России:
«Кошмар, это, наверное, самый смертельный поворот во всей России, каждый день почти аварии и со смертельным исходом».
«Там ещё солнце слепит, светофора не видно…».
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