Смерть на М7

Фото из группы «Подслушано в Вязниках» соцсети «Вконтакте»

Второй день подряд в Вязниковском районе случаются ДТП со смертельным исходом. Об одной такой аварии на трассе Никологоры — Симонцево мы сообщали вчера, а сегодня всего в нескольких километрах от этого места опять произошла страшная авария.

На 290-ом километре трассы М7 «Волга» в 5.40 утра возле поворота на Никологоры внедорожник врезался в фуру. Видимо, водитель уснул за рулем. Из салона достать его тело удалось только спасателям МЧС . Водитель погиб на месте.

Пресс-служба МЧС сообщает, что в ликвидации последствий аварии участвовало 14 человек и 5 единиц техники. В социальных сетях водители называют поворот на Никологоры одним из самых аварийных мест в России:

«Кошмар, это, наверное, самый смертельный поворот во всей России, каждый день почти аварии и со смертельным исходом».

«Там ещё солнце слепит, светофора не видно…».