Озвучены обстоятельства массовой аварии в Сочи с двумя трупами

Краснодар. 5 апреля — Новая Кубань. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в спасательный отряд МЧС 4 апреля в 20:20.

Перед первым тоннелем совмещенной дороги Адлер — Альпика-Сервис произошло столкновение 6 транспортных средств.

Вначале дорогу не поделили Kia и ГАЗель. Следом за микроавтобусом ехала «Нива» она начала резко тормозить. На случившееся не успел отреагировать водитель Mercedes, который двигался в попутном направлении за последним ТС.

«Нива» оказалась зажата.

В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России уточнили, что пострадавших деблокировали при помощи гидравлического инструмента.

В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что в результате ДТП погибли 2 человека.

Известно, что ещё двое были госпитализированы в лечебные учреждения города.