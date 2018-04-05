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Озвучены обстоятельства массовой аварии в Сочи с двумя трупами
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Озвучены обстоятельства массовой аварии в Сочи с двумя трупами 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 апреля — Новая Кубань. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в спасательный отряд МЧС 4 апреля в 20:20.
Перед первым тоннелем совмещенной дороги Адлер — Альпика-Сервис произошло столкновение 6 транспортных средств.
Вначале дорогу не поделили Kia и ГАЗель. Следом за микроавтобусом ехала «Нива» она начала резко тормозить. На случившееся не успел отреагировать водитель Mercedes, который двигался в попутном направлении за последним ТС.
«Нива» оказалась зажата.
В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России уточнили, что пострадавших деблокировали при помощи гидравлического инструмента.
В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что в результате ДТП погибли 2 человека.
Известно, что ещё двое были госпитализированы в лечебные учреждения города.
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