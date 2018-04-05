Суд в Рязани освободил водителя, сбившего насмерть ребенка на переходе

БРЯНСК, 5 апр — РИА Новости . Житель Рязани, сбивший на автомобиле насмерть ребенка на пешеходном переходе и травмировавший его мать, остался на свободе после выплаты потерпевшей семье компенсаций на сумму 2,4 миллиона рублей, сообщает Московский районный суд города.

"Уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено за примирением сторон. В общей сложности семья потерпевших получила в качестве компенсации морального вреда 2,4 миллиона рублей", — пояснила представитель суда.

Ранее Московский районный суд города Рязани приговорил к 2 годам колонии-поселения водителя, который в январе прошлого года на нерегулируемом пешеходном переходе сбил маму с ребенком. В результате ДТП ребенок погиб, а здоровью матери был причинен тяжкий вред. Подсудимый полностью признал вину и в качестве компенсации морального вреда самостоятельно выплатил отцу ребенка 900 тысяч рублей, матери — 600 тысяч рублей. Однако по решению суда компенсацию должны были получить еще и бабушка с дедушкой, отмечает суд.

Приговор районного суда был обжалован обеими сторонами. Осужденный просил суд апелляционной инстанции смягчить наказание или совсем прекратить уголовное дело в связи с его деятельным раскаянием. Потерпевшие же, напротив, просили ужесточить наказание и увеличить размер компенсации морального вреда в их пользу, отмечается в сообщении.

В процессе рассмотрения дела в апелляции осужденный дополнительно выплатил материальную компенсацию семье в общей сумме 900 тысяч рублей. Мать погибшего ребенка получила 650 тысяч рублей, отец — 50 тысяч рублей, бабушка и дедушка — по 100 тысяч рублей. После этого родственники погибшего мальчика заявили, что не имеют каких-либо претензий к осужденному и попросили прекратить дело в связи с примирением сторон, отмечается в сообщении.