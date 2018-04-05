В Рязани ищут водителя, сбившего на переходе мужчину

Рязанская полиция ищет очевидцев дорожного инцидента на улице Дзержинского в Рязани, произошедшего в среду днем, 04 апреля. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД.

По данным ведомства, авария произошла около 3 часов дня на улице Дзержинского, возле дома №33. Водитель неустановленного автомобиля сбил 29-летнего мужчину, переходившего проезжую часть, предположительно, по регулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся.

В результате ДТП пешеходу понадобилась медицинская помощь, мужчина был доставлен в больницу.

В настоящее время полиция ведет розыск водителя-нарушителя. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефону: (4912) 46-30-40 или по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д. 28.

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