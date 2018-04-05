Пешеход получил серьезные травмы на трассе в Володарском районе

Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось на 27 километре автодороги Дзержинск — Володарск — Ильино. По предварительным данным, аварию спровоцировал 59-летний водитель « Тойоты ». Он не справился с управлением и врезался в автомобиль «Лифан», стоящий на краю проезжей части. От удара машина пришла в движение и наехала на стоящего на обочине мужчину.

Пешеход получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, вывих плеча и ушиб грудной клетки. Пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска.

Напомним, двое детей пострадали на дорогах Балахны в минувшие сутки.