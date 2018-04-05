Несшийся на скорости полицейский насмерть сбил жительницу Саратова 

От полученных повреждений пожилая скончалась на месте ДТП.
Смертельное ДТП произошло на улице Шехурдина областного центра 26 февраля текущего года.
Инцидент сразу получил огласку, так как за рулем машины ВАЗ-211340 был 27-летний сотрудник полиции. Очевидцы происшествия рассказали, что машина, на которой ехал виновник аварии, передвигалась очень быстро. Об этом свидетельствуют и записи с камер видеонаблюдения, которые были опубликованы свидетелями ДТП в соцсетях.
— Водитель, нарушая скоростной режим, не обеспечив контроль за безопасным движением транспортного средства, совершил наезд на 81-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась на месте от несовместимых с жизнью травм, — уточнили нашему изданию следователи. — Если вина сотрудника во время суда, куда будет передано уголовное дело, будет доказана, то он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.
В настоящий момент, сотрудник полиции подозревается в совершении преступления против безопасности движения. Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального СУ СКР, в результате проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Судя по принятой в органах внутренних дел практикой, виновный в уголовно наказуемом деянии полицейский будет уволен.