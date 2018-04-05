Полиция напомнила приморским велосипедистам о Правилах дорожного движения

Зафиксированы ДТП с участием детей на велосипедах.

По данным Госавтоинспекции, с наступлением теплого периода в Приморском крае уже зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов. Среди пострадавших, как взрослые, так и несовершеннолетние. Аварии произошли в условиях недостаточной видимости, при этом велосипеды не были оборудованы катафотами и световыми приборами.

Так, 3 апреля в городе Арсеньеве в результате наезда легкового автомобиля получил травмы 9-летний мальчик, пересекавший проезжую часть дороги на велосипеде. Вопреки требованиям безопасности, ребенок двигался по «зебре» не пешком, катя велосипед рядом с собой, а сидя на нем. Велосипед не был оборудован световозвращающими элементами. Кроме того, в соответствии с Правилами дорожного движения до достижения 14-летнего возраста ребенок не имел права выезжать на проезжую часть.

В соответствии с п.6 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации…» ПДД РФ для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости велосипед должен быть оборудован спереди световозвращателем, фонарем или фарой белого цвета, сзади — световозвращателем или фонарем красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателем оранжевого или красного цвета. За нарушение данного требования предусмотрены меры административного воздействия в виде штрафа в размере 800 рублей (ст. 12.29 ч.2 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом)).