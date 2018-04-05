Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов

Первые в сезоне гонки московских стритрейсеров завершились ДТП, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, первый заезд весеннего сезона состоялся минувшим вечером на Московской кольцевой автодороге (МКАД).

Судя по видео, которое опубликовал канал, посостязаться в скорости пытались сразу три автомобиля. Однако для одного из них, пятимиллионного Jeep Grand Cherokee, гонка завершилась буквально за секунду: сразу после старта внедорожник повело влево — прямо на Mitsubishi

Легковушка получила легкий удар в правое крыло и продолжила гонку, а водитель Jeep решил остановиться и оценить ущерб.

Mash не сообщил, кто выиграл соревнование и сколько заплатит за ремонт владелец Grand Cherokee.