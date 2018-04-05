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В Рязани в ДТП с внедорожником пострадали два пешехода
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В Рязани в ДТП с внедорожником пострадали два пешехода 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
В результате вчерашнего ДТП на улице Ленина в Рязани пострадали два пешехода. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального Управления МВД.
По информации ведомства, инцидент произошел, примерно, в 21:20 возле дома №26 по ул. Ленина, где столкнулись "Лада Приора" и Toyota Land Cruiser Prado. По предварительным данным, водитель «Приоры», 31-летний житель Скопинского района, совершая поворот налево, врезался в японский внедорожник, который от удара выехал на тротуар и сбил 19-летнюю девушку и 25-летнего мужчину.
С места происшествия пострадавших пешеходов доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
За минувшие сутки, по данным ГИБДД, в Рязанской области произошло 45 ДТП, один человек погиб, 5 — получили различной степени тяжести травмы.
Фото: 62.мвд.рф
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