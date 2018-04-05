В Рязани в ДТП с внедорожником пострадали два пешехода

В результате вчерашнего ДТП на улице Ленина в Рязани пострадали два пешехода. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального Управления МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел, примерно, в 21:20 возле дома №26 по ул. Ленина, где столкнулись " Лада Приора" и Toyota Land Cruiser Prado . По предварительным данным, водитель «Приоры», 31-летний житель Скопинского района, совершая поворот налево, врезался в японский внедорожник, который от удара выехал на тротуар и сбил 19-летнюю девушку и 25-летнего мужчину.

С места происшествия пострадавших пешеходов доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

За минувшие сутки, по данным ГИБДД, в Рязанской области произошло 45 ДТП, один человек погиб, 5 — получили различной степени тяжести травмы.

Фото: 62.мвд.рф