Неизвестный мужчина пострадал под колесами автомобиля в Балахне

Неизвестный мужчина получил серьезные ранения в ДТП, которое случилось в Балахне вчера, 4 апреля. В настоящее время он находится в больнице. Обь этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась в 22.38 на улице Строителей. 43-летний водитель с 14-летним стажем, управляя автомобилем «Лада-Ларгус», сбил пешехода, который шел по проезжей части. Личность пострадавшего пока не установлена, на вид ему 35 — 40 лет.

Пешеход получил ушиб мозга, сочетанную травму черепно-мозговую травму. Врачи госпитализировали его в балахнинскую больницу.

Напомним, в Советском районе автобус сбил 17-летнюю девушку.