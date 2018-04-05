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Неизвестный мужчина пострадал под колесами автомобиля в Балахне
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Неизвестный мужчина пострадал под колесами автомобиля в Балахне 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Неизвестный мужчина получил серьезные ранения в ДТП, которое случилось в Балахне вчера, 4 апреля. В настоящее время он находится в больнице. Обь этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась в 22.38 на улице Строителей. 43-летний водитель с 14-летним стажем, управляя автомобилем «Лада-Ларгус», сбил пешехода, который шел по проезжей части. Личность пострадавшего пока не установлена, на вид ему 35 — 40 лет.
Пешеход получил ушиб мозга, сочетанную травму черепно-мозговую травму. Врачи госпитализировали его в балахнинскую больницу.
Напомним, в Советском районе автобус сбил 17-летнюю девушку.
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