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В МВД рассказали подробности ДТП с трактором на железной дороге
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В МВД рассказали подробности ДТП с трактором на железной дороге 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Трактор чистил перрон он снега и выехал на второй путь главного направления. В это время по путям в сторону станции Пермь-сортировочная медленно двигался грузовой состав.
«Произошло столкновение. Пострадал водитель трактора. Его в бессознательном состоянии отвезли в больницу», — пояснили в ЛО МВД на транспорте.
Напомним, о том, что трактор попал под поезд на вокзале Пермь-II сегодня утром, сообщили очевидцы в социальной сети. Они разместили фотографию, на которой трактор стоит на железнодорожных путях перед локомотивом.
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