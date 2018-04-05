В МВД рассказали подробности ДТП с трактором на железной дороге

Трактор чистил перрон он снега и выехал на второй путь главного направления. В это время по путям в сторону станции Пермь-сортировочная медленно двигался грузовой состав.

«Произошло столкновение. Пострадал водитель трактора. Его в бессознательном состоянии отвезли в больницу», — пояснили в ЛО МВД на транспорте.

Напомним, о том, что трактор попал под поезд на вокзале Пермь-II сегодня утром, сообщили очевидцы в социальной сети. Они разместили фотографию, на которой трактор стоит на железнодорожных путях перед локомотивом.