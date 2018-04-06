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Более 1 тыс. нарушителей правил безопасности на МЖД задержали во время рейдов с 22 по 30 марта
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Более 1 тыс. нарушителей правил безопасности на МЖД задержали во время рейдов с 22 по 30 марта 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Более 1 тыс. нарушителей правил безопасности на Московской железной дороге (МЖД) было задержано во время специальных рейдов с 22 по 30 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе МЖД.
«На Московской железной дороге завершилась акция «Безопасность», направленная на профилактику несчастных случаев, прежде всего, среди несовершеннолетних и детей. Железнодорожники совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели 580 специальных рейдов, в ходе которых были задержаны более 1 тыс. человек, нарушивших правила безопасности на железной дороге», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время акции особое внимание было уделено работе с детьми, подростками и учащимися образовательных учреждений, расположенных вблизи железной дороги. Железнодорожники и сотрудники полиции провели 732 лекции и беседы с участием более чем 7,3 тыс. граждан и раздали 672 информационных буклета. В адрес исполнительных органов, учебных заведений, организаций и управлений МВД по транспорту было направлено 426 писем с просьбой обратить внимание на проблемы безопасности на железной дороге. Отмечается, что после окончания акции профилактическая работа в школах и учебных заведениях будет продолжена.
«Железнодорожники обращаются к педагогам и родителям с предложением проводить со школьниками и учащимися регулярные разъяснительные беседы, напоминать им о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте. Железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности, поэтому правила безопасности на ней должны выполняться неукоснительно. Игнорирование этих правил несет угрозу не только жизни и здоровью самих нарушителей, но и пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных и поездных бригад», — подчеркнули в пресс-службе.
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