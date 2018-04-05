Количество случаев ДТП с погибшими на переездах МЖД увеличилось с шести до 17 в январе-марте

Железнодорожники отметили трехкратный рост столкновений автомобилей с поездами в январе-марте, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«В январе-марте 2018 г. на переездах Московской железной дороги произошло 17 столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным (за аналогичный период 2017 г. — шесть), причем большая часть из них — с пассажирскими и пригородными поездами. В результате пострадали 17 человек, из которых восемь погибли (в 2017 г. — постадали восемь человек, из них пять смертельно). Все пострадавшие — водители и их пассажиры. ДТП произошли в результате нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также зафиксировано два случая несанкционированного выезда автомобилей на пути вне зоны переезда, которые повлекли за собой столкновение с железнодорожным транспортом.

«Более 70% ДТП происходят на участках с низкой интенсивностью движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Такие переезды часто являются единственной транзитной дорогой, соединяющей разные части населенных пунктов. Ежедневное пользование переездом снижает бдительность водителей, которые, нарушая ПДД, выезжают на пути перед приближающимся поездом, из-за чего возникает столкновение. Несмотря на экстренное торможение, которое применяет машинист, состав не успевает остановиться, поскольку его тормозной путь может составлять до 1 км. Это создает угрозу не только для самих автомобилистов, но и для локомотивной бригады и пассажиров поезда. Также случаи столкновения автотранспорта с железнодорожным приводят к повреждению подвижного состава, который снимают с рейса для последующего ремонта, что создает неудобства для пассажиров», — отмечаются в сообщении.