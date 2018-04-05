Ещё
Количество случаев ДТП с погибшими на переездах МЖД увеличилось с шести до 17 в январе-марте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Количество случаев ДТП с погибшими на переездах МЖД увеличилось с шести до 17 в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Железнодорожники отметили трехкратный рост столкновений автомобилей с поездами в январе-марте, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
«В январе-марте 2018 г. на переездах Московской железной дороги произошло 17 столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным (за аналогичный период 2017 г. — шесть), причем большая часть из них — с пассажирскими и пригородными поездами. В результате пострадали 17 человек, из которых восемь погибли (в 2017 г. — постадали восемь человек, из них пять смертельно). Все пострадавшие — водители и их пассажиры. ДТП произошли в результате нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также зафиксировано два случая несанкционированного выезда автомобилей на пути вне зоны переезда, которые повлекли за собой столкновение с железнодорожным транспортом.
«Более 70% ДТП происходят на участках с низкой интенсивностью движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Такие переезды часто являются единственной транзитной дорогой, соединяющей разные части населенных пунктов. Ежедневное пользование переездом снижает бдительность водителей, которые, нарушая ПДД, выезжают на пути перед приближающимся поездом, из-за чего возникает столкновение. Несмотря на экстренное торможение, которое применяет машинист, состав не успевает остановиться, поскольку его тормозной путь может составлять до 1 км. Это создает угрозу не только для самих автомобилистов, но и для локомотивной бригады и пассажиров поезда. Также случаи столкновения автотранспорта с железнодорожным приводят к повреждению подвижного состава, который снимают с рейса для последующего ремонта, что создает неудобства для пассажиров», — отмечаются в сообщении.
Полномочия железнодорожников при общении с водителями ограничиваются разъяснительной работой. В связи с этим Московская железная дорога обратилась в ГИБДД, сотрудники которой могут применить закон в отношении водителей-правонарушителей, с просьбой провести дополнительные рейды на участках с малоинтенсивным движением, а также на переездах, где зафиксированы систематические нарушения автомобилистами правил дорожного движения.
Агентство «Москва»: последние новости
Автомобиль BMW столкнулся с автобусной остановкой в Москворечье-Сабурово Машина «скорой помощи» и Mercedes столкнулись в центре Москвы Продажи автомобилей Kia в России выросли на 40% в январе-марте - до 52,2 тыс. машин
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов3
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей
Каким будет новый SUV-флагман Kia1
Смягчить закон о 0,3 промилле
Ford Kuga провалил краш-тест
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение