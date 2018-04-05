МЖД обратилась в ГИБДД с просьбой провести рейды на переездах

Представители Московской железной дороги (МЖД) обратились в ГИБДД с просьбой провести рейды на переездах из-за трехкратного роста столкновений автомобилей с поездами, сообщила МЖД.

«Полномочия железнодорожников при общении с водителями ограничиваются разъяснительной работой. В связи с этим Московская железная дорога обратилась в ГИБДД, сотрудники которой могут применить закон в отношении водителей-правонарушителей, с просьбой провести дополнительные рейды на участках с малоинтенсивным движением, а также на переездах, где зафиксированы систематические нарушения автомобилистами правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

МЖД отмечает, что в январе-марте 2018 года на переездах Московской железной дороги произошло 17 столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным (за аналогичный период 2017 года — 6), причем большая часть из них — с пассажирскими и пригородными поездами. В результате пострадали 17 человек, из которых 8 погибли (в 2017 году — 8 человек, из них 5 смертельно).. ДТП произошли в результате нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги.

Кроме того, МЖД зафиксировала два случая несанкционированного выезда автомобилей на пути вне зоны переезда, которые повлекли за собой столкновение с железнодорожным транспортом.