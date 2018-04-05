Ещё
МЖД обратилась в ГИБДД с просьбой провести рейды на переездах
Далее:
Читайте также:
Ещё

МЖД обратилась в ГИБДД с просьбой провести рейды на переездах 

Rambler News Service 8 часов назад
Представители Московской железной дороги (МЖД) обратились в ГИБДД с просьбой провести рейды на переездах из-за трехкратного роста столкновений автомобилей с поездами, сообщила МЖД.
«Полномочия железнодорожников при общении с водителями ограничиваются разъяснительной работой. В связи с этим Московская железная дорога обратилась в ГИБДД, сотрудники которой могут применить закон в отношении водителей-правонарушителей, с просьбой провести дополнительные рейды на участках с малоинтенсивным движением, а также на переездах, где зафиксированы систематические нарушения автомобилистами правил дорожного движения», — говорится в сообщении.
МЖД отмечает, что в январе-марте 2018 года на переездах Московской железной дороги произошло 17 столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным (за аналогичный период 2017 года — 6), причем большая часть из них — с пассажирскими и пригородными поездами. В результате пострадали 17 человек, из которых 8 погибли (в 2017 году — 8 человек, из них 5 смертельно).. ДТП произошли в результате нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги.
Кроме того, МЖД зафиксировала два случая несанкционированного выезда автомобилей на пути вне зоны переезда, которые повлекли за собой столкновение с железнодорожным транспортом.
Rambler News Service: последние новости
Mitsubishi втрое увеличила продажи в России в марте Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге увеличил производство в I квартале более чем на 10% Hyundai Motor увеличила продажи новых автомобилей в России в марте на 17,5%
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Светодиодные фары признаны опасными1
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов13
«Абсурдно оригинальный» «Крузак» выставили на продажу
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение