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Названы самые популярные пригороды Петербурга при поездках на такси
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Названы самые популярные пригороды Петербурга при поездках на такси 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Водители такси назвали Мурино самым популярным пригородом у пассажиров, которые вызывают машины в Петербурге. Такие данные получила компания «Эверест 8800» в ходе опроса таксистов.
Мурино в качестве самой популярной конечной точки маршрута в пригородные районы Петербурга отметили 21% водителей. Второе место по наибольшему количеству заказов в пригороды заняли Пушкин и Павловск. Эту локацию указали 16% водителей. Замыкает первую тройку Кудрово — 14% опрошенных отметили этот микрорайон как самый популярный среди поездок в пригороды на такси.
В топ-5 также находятся юго-западное направление — Стрельна, Петергоф, Ломоносов — 11%, и Всеволожск — 9%.
Генеральный директор ООО «Эверест 8800» Сергей Муравьев отметил, что самыми популярными для поездок из Петербурга стали пригороды, в которых активно развивается жилищное строительство. По его словам, водителям такси, как правило, нравятся такие заказы — стоимость поездки здесь обычно составляет минимум 500 рублей. К тому же из района с плотной жилой застройкой можно быстро поймать новый заказ обратно в город.
По 7% водителей такси самым популярным пригородом у пассажиров из Петербурга назвали Колпино, Сестрорецк и Красное село. Топ-10 замыкают Кронштадт и Гатчина — 3% и 2% соответственно. Остальные варианты набрали менее 1%.
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