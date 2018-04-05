В Тюмени виновника ДТП от удара выбросило из машины 

Вечером 4 апреля в Тюмени на перекрестке Чернышевского — Гранитная столкнулись Geely и Toyota Land Cruiser.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, виновником аварии стал 22-летний водитель китайской иномарки. Он выезжал с второстепенной дороги и не пропустил внедорожник.
От удара в момент аварии молодого человеко выбросило из машины. Он получил открытую черепно-мозговую травму. У 57-летнего водителя Toyota и его 15-летней дочери диагностировали травмы головы.