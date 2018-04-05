Перед 9 мая в Челябинск заедет автоколонна ретро-"Побед"

В честь Дня Победы в Челябинск приедет делегация легендарных «Побед». Раритетные авто ГАЗ М-20 (производились в 1946 по 1958 гг) отправятся в путь по городам России и СНГ, среди которых Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, 17 апреля из Нижневартовска, а финальной точкой станет Ханты-Мансийск, где машины включатся в праздничное шествие 9 мая.

В Челябинск же старинные автомобили прибудут 5 мая. Возглавит медиаэкспедицию «Победа», которая три года назад доехала до Берлина. Сейчас завершаются работы по реставрации, ремонту и техпроверке машин. Правда, пока неизвестно сколько именно машин поедет в экспедицию в этом году.

— Технический директор медиаэкспедиции «Победа — одна на всех» Игорь Илык посетил город Урай, где оценил состояние и процесс подготовки автомобиля к сложному автопробегу. От поломок на дорогах никуда не деться, машины уже имеют огромный пробег по дорогам СССР и России, но будем стараться готовить наши «Победы», чтобы число поломок сократить к минимуму, — рассказали организаторы.

Отметим, что медиаэкспедиции с участием «старушек» уже стали традиционными. В автопробеге «Победа — одна на всех» машины, которым почти 70 лет, проедут более 9000 км.