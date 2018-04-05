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На ВИЗе трамвай сошёл с рельсов
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На ВИЗе трамвай сошёл с рельсов 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
По словам очевидцев, трамвай вылетел на остановку.
— Трамвай сошёл с рельсов раньше — на повороте, он ехал со стороны Колмогорова, поворачивал налево на Крылова, и на повороте он сошёл с рельсов и вылетел на остановку. Он бы так и ехал, но там асфальтированный пешеходный переход, и на нём его подбросило.
Трамвай повредил асфальт. По словам очевидцев, движение в сторону центра закрыто.
— Работает аварийная бригада, пострадавших нет, — рассказали Е1.RU в диспетчерской ЕТТУ.
Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34-555-34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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