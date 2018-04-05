На ВИЗе трамвай сошёл с рельсов

По словам очевидцев, трамвай вылетел на остановку.

— Трамвай сошёл с рельсов раньше — на повороте, он ехал со стороны Колмогорова, поворачивал налево на Крылова, и на повороте он сошёл с рельсов и вылетел на остановку. Он бы так и ехал, но там асфальтированный пешеходный переход, и на нём его подбросило.

Трамвай повредил асфальт. По словам очевидцев, движение в сторону центра закрыто.

— Работает аварийная бригада, пострадавших нет, — рассказали Е1.RU в диспетчерской ЕТТУ.

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