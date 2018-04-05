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Курортный Канкун атакуют бандиты
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Курортный Канкун атакуют бандиты 

BFM.RU 1 час назад
В этом известном на весь мир мексиканском городе в результате двух вылазок неизвестных преступников погибли 8 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуру страны.
Бандиты совершили вооруженное нападение на один из частных домов в Канкуне, в результате чего пятеро человек погибли, один доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии.
Еще одну вылазку преступники осуществили на одной из улиц курортного города, где они открыли огонь по клиентам кафе быстрого питания. В результате нападения два человека погибли на месте, еще один скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Не уточняется, есть ли среди погибших иностранцы.
Представители властей пока не выдвигали версий насчет вероятных мотивов расправ и личностей преступников, ведется расследование. По официальным данным, с начала года в Канкуне от рук бандитов погибли уже 107 человек.
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