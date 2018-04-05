КС РФ рассмотрит дело о медосвидетельствовании водителей на алкоголь

С запросом о проверке конституционности пункта 2 примечания к статье 264 УК РФ обратился Ивановский областной суд, в производстве которого находится дело Сергея Журавлева . Трагическая история, приведшая ее участников в конце концов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге, началась три года назад. В ночь с 21 на 22 марта 2015 года — то есть с субботы на воскресенье — Сергей Журавлев «отдыхал» в большой компании сначала в ресторане, а затем в ночном клубе. Около шести утра решили расходиться, а точнее, разъезжаться. В свой BMW X5 нигде официально не работающий Журавлев посадил пять пассажиров и хотел доставить их по домам. На очередном повороте 30-летний мужчина не справился с управлением, автомобиль перевернулся, и две девушки погибли. Водитель с места происшествия скрылся.

В полицию он пришел сам спустя год, а на суде заявил, что скоростной режим в то злополучное утро не нарушал и был трезвым. Однако суд принял во внимание показания свидетелей о том, что они пили вместе, чеки из бара и даже записи видеокамер, на которых Журавлев подносит к губам бутылку шампанского. Оставление места ДТП суд счел фактическим отказом от экспертизы на состояние алкогольного опьянения. А поскольку УК считает «лицом, находящимся в состоянии опьянения» в том числе водителя, отказавшегося от медицинского освидетельствования, приговор был вынесен по части 6 статьи 264 УК Российской Федерации. Наказание почти максимальное — восемь лет лишения свободы.

Это решение защита обжаловала в Верховном суде, ссылаясь на презумпцию невиновности, и дело вернули на рассмотрение в Ивановский областной суд. Тот в свою очередь запросил помощи у КС РФ. Мнения участников процесса разошлись кардинально.

По мнению полномочного представителя Государственной Думы в КС РФ Татьяны Касаевой, суд вправе установить факт опьянения водителей, виновных в ДТП, на основе всех собранных доказательств, а не только медосвидетельствования. В противном случае побег с места происшествия и последующая явка с повинной уже трезвым ставила бы их в более выгодное положение по сравнению с теми, кто остался и согласился на экспертизу, признавшую наличие алкоголя в крови сверх допустимой нормы. То есть такой подход нарушал бы статью 19 Конституции РФ.

Приговор вынесен по части 6 статьи 264 УК РФ. Наказание — восемь лет лишения свободы

К тому же, отметил полпред президента в КС РФ Михаил Кротов , отсутствие медосвидетельствования может носить объективный характер: «Территория России столь обширна, что доставление на экспертизу в медицинское учреждение может быть затруднено или невозможно». Допустимы также варианты, что гражданин выпил уже после ДТП, «с горя», так сказать, или попросту дал взятку медикам, чтобы те подделали результаты. В этом случае должны быть возможности использовать иные данные, кроме данных медицинского освидетельствования — те же показания свидетелей. А с места происшествия мог скрыться и трезвый. В законе есть понятие крайней необходимости: например, виновник ДТП повез раненного им же человека в больницу.

Но при этом Кротов напомнил, что опьянение, как отягчающее вину обстоятельство, носит выборочный принцип. Оно применяется в статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД», но не указано в статьях 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена"), 268 ("Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта"), 350 ("Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины"). На выборочный принцип, но уже в другом аспекте, обратил внимание и адвокат Михаил Барщевский , который представляет в КС позицию правительства РФ

— Существует объективная сторона содержания статьи 264 УК РФ, — поясняет он, — это факт совершения ДТП, его последствия — труп или наличие тяжких телесных повреждений, и пьяный водитель. Но мы же не можем установить факт гибели человека по тому, как плакала его жена, или наличие тяжких телесных по тому, как пострадавший хромает через два месяца? Почему в таком случае факт опьянения можно установить без медосвидетельствования?

Точку в деле поставит КС РФ. О дате провозглашения решения будет объявлено дополнительно

— В законе говорится о повышенной ответственности не того, кто выпил, а того, кто пьян. И все собранные доказательства по делу Журавлева свидетельствуют только о том, что он пил, но не о том, что он был пьян, — отметил Барщевский, отвечая на вопрос корреспондента «РГ».

О дате провозглашения решения будет объявлено дополнительно.